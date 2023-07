“The Voice Gerações” volta com atuações improváveis

A segunda temporada do “The Voice Gerações” já começou. A estreia ficou marcada por atuações improváveis, histórias com emoção e muito talento.

O “The Voice Gerações” estreou-se este domingo à noite, na RTP1. Nas “Provas Cegas” os telespetadores assistiram à participação de Nicole, a concorrente mais nova de sempre, com apenas cinco anos, que mostrou a sua voz com a sua irmã e professora ao som da música “Onde vais” de Bárbara Bandeira.

Pela primeira vez, o palco do “The Voice Gerações” recebeu um grupo de nove elementos, com idades entre os 15 e os 58 anos, do Grupo de Pioneiros do Agrupamento 521 Senhora da Hora – Corpo Nacional de Escutas que surpreenderam ao cantarem o tema “Casa” dos D.A.M.A. com Buba Espinho.

Os mentores Simone de Oliveira, Mickael Carreira e Anselmo Ralph não deram tréguas e usaram o mais recente trunfo do programa: o botão de bloqueio. Sara Correia deu a conhecer a todos a sua voz.

EQUIPAS

Equipa Anselmo Ralph: Todagente; Irina, Mª Inês e Núria e Daniel e Catarina

Equipa Mickael Carrreira: Família Figo Maduro; Azinhaga e Os Herlanders

Equipa Sara Correia: Lara e Rafaela Pintassilgo; Grupo Pioneiros Agrupamento 521 e Irina e Soraia

Equipa Simone de Oliveira: Inês, Érica e Nicole; Gerson, Madalena e Maria e Os Vouguinhas