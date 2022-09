“The Voice” já tem data de estreia na RTP1

O programa “The Voice” já tem data de estreia para a RTP1. A nova edição do formato chega com novos mentores ao pequeno ecrã.

O concurso de caça-talentos musicais adultos chega à grelha da estação pública a 25 de setembro, tal como anunciou o primeiro canal nas redes sociais. Marisa Liz e Diogo Piçarra voltam como mentores ao lado dos estreantes Carolina Deslandes, que fez parte da versão para crianças, e Dino Santiago.

O cantor admitiu que já tinha sonhado com este desafio. “Já me tinha visualizado como mentor, mas era aquela ideia que tu interiorizas só para ti e não partilhas com ninguém. […] É daquelas coisas que tu nem desejas, metes como um sonho mas tentas não desejar para não ficar frustrado”, contou, aos jornalistas à margem da apresentação da nova programação da RTP.

Aquando do convite da RTP para ser mentor, o intérprete revelou ter sentido um misto de emoções. “Foi bipolarismo máximo mesmo. Muita felicidade e muito medo. Fiquei muito dividido. Fui o último a assinar o contrato. Demorei, tive muitos pensamentos porque o programa lida muito com as questões de dizer que ‘não’”, referiu.

Catarina Furtado e Vasco Palmeirim regressam à condução do programa. Há mais de dez anos com o “The Voice”, a apresentadora garante que continua a vibrar com o talento dos concorrentes.

“Há três fatores essenciais: os cantores têm talento e vibro com o talento. Aquilo que me faz chorar de emoção é o talento”, disse. “O segundo fator é porque é muitíssimo bem produzido pela Shine Iberia que faz um trabalho excelente. É internacional, mas a delegação em Portugal está a ser elogiada em todas as partes onde o “The Voice” é transmitido internacionalmente”, prosseguiu.

“O terceiro grande facto é que eu faço isto com amigos. Faço isto com amor. Os mentores são meus amigos. A equipa é minha amiga e o Vasco Palmeirim é o meu irmão mais novo. É uma maravilha”, rematou.