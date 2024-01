“The Voice Kids”: Conheça o novo painel de mentores

Mais uma edição do “The Voice Kids” vai chegar, em breve, à televisão e novos mentores juntam-se a Carlão e Bárbara Tinoco.

A grande final do “The Voice Portugal” decorreu na semana passada. Apesar de ter terminado, o público não ficará muito tempo sem o programa. O formato com a edição das crianças não demora a fazer companhia aos telespetadores, com novidades.

A nova edição do “The Voice Kids” chega à RTP com novos mentores, que se vão juntar a Carlão e Bárbara Tinoco. Nininho Vaz Maia é uma das novas adições ao painel, sendo “um dos artistas que se destaca no panorama musical nacional atual”, lê-se em comunicado.

Cuca Roseta também se estreia no formato como “uma das mais aclamadas vozes do fado da atualidade”.

Com um novo painel de mentores, a edição do “The Voice Kids” vai chegar, em breve, à RTP, ainda não tendo uma data de estreia.