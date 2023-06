“The Voice Kids”: Conheça os cinco finalistas do programa

A grande final do “The Voice Kids”, programa transmitido pela RTP1, realiza-se no próximo domingo, 25 de junho, e conta com cinco concorrentes.

Este domingo, 18 de junho, foram apurados os cinco finalistas do “The Voice Kids”, programa transmitido pela RTP1, numa noite carregada de fortes emoções.

A equipa da Aurea foi a primeira a fechar as votações com Maria Pedro, a concorrente mais votada pelo público, que interpretou o tema “Só Um Beijo”, de Luísa Sobral.

Já na equipa de Fernando Daniel, a eleita foi Júlia Machado, que conquistou os espectadores com uma atuação ao som de de “A Million Dreams”, do filme musical “The Greatest Showman”.

A terceira equipa da noite a saber a decisão do público foi a de Bárbara Tinoco. Os portugueses votaram e escolheram a voz de Rodrigo Oliveira que escolheu um clássico da música portuguesa, “A Paixão (Segundo Nicolau da Viola)”, de Rui Veloso.

Ao contrário do habitual, foram selecionados cinco finalistas e, por isso, Carlão marca presença na final em dose dupla. Francisco Horta foi o primeiro concorrente escolhido pelo público da equipa do Carlão, depois de honrar as suas origens com a interpretação do tema “Ó Rama, Ó que Linda Rama”, de Vitorino, e seguiu-se Francisco Santos.

Na grande semi-final, o “The Voice Kids” recebeu três convidados. Nuno Ribeiro atuou com os semifinalistas da equipa da Bárbara Tinoco e da Aurea. A cantora Nena juntou-se às equipas do Fernando Daniel e do Carlão. A banda Lua, da ex-concorrente Aurora Pinto, também subiu ao palco.

Recorde-se que a grande final realiza-se no próximo domingo, 25 de junho, às 21 horas e 15 minutos na RTP1.