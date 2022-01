“The Voice Kids” estreia a 10 de janeiro na RTP1

O “The Voice Kids” vai para o ar a 10 de janeiro na RTP1. O concurso da estação pública terá novos mentores e apresentadora digital.

A nova temporada do “The Voice Kids” vai receber crianças de todo o país, com mais de sete anos, e traz novidades. Além da apresentadora Catarina Furtado, que pela primeira vai ajudar os mais novos a gerir as emoções, existem novos mentores e apresentadora digital.

Nas cadeiras dos mentores vão estar: Marisa Liz, Fernando Daniel, Carolina Deslandes e Carlão. Nos bastidores, Bárbara Lourenço será a apresentadora digital que, na fase de provas cegas, deixando a SIC, na qual estava a trabalhar como atriz.

O formato “The Voice Kids” é produzido para a RTP1 pela Shine Iberia Portugal.