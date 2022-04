“The Voice Kids” estreia-se a 8 de maio na RTP1

“The Voice Kids”, produzido pela Shine Iberia Portugal, está de volta às noites de domingo da RTP1. O concurso musical para crianças entre os 7 e 14 anos estreia-se a 8 de maio na antena da estação pública.

Catarina Furtado vai apresentar novamente o formato. A comunicadora salientou, em comunicado, ser “um enorme privilégio conduzir um formato como o ‘The Voice’ e, em particular, o ‘The Voice Kids’”.

“Confesso que ao longo da minha carreira tentei sempre não estar envolvida em concursos de crianças mas sim em formatos que lhes davam o espaço que merecem, sem classificações. O meu receio era de fazer parte de um sofrimento que resulta da competição”, começou por dizer.

“No entanto, há formas de se produzir que protegem a dignidade dos candidatos sem ter receio de mostrar emoção e talento! É exatamente o que faz a Shine e a RTP fazem. E posso, por isso, afirmar, com toda a convicção, que as nossas pequenas estrelas do ‘The Voice Kids’ deram grandes lições aos crescidos de como se pode viver intensamente esta experiência única, trabalhando muito, seguindo os sonhos, fazendo amigos, sempre com muito ‘fair play’”, prosseguiu.

Nesta nova edição destaque para a estreia de Bárbara Tinoco como mentora. A artista vai juntar-se aos jurados Fernando Daniel, Carolina Deslandes e Carlão. Nos bastidores, Fábio Lopes vai acompanhar os candidatos.