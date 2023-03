“The Voice Kids” estreia-se na RTP1 a 9 de abril com a mentora Aurea

Já há data de estreia para a nova edição do “The Voice Kids”: o concurso de jovens talentos regressa à RTP1 no dia 9 de abril com Aurea nos mentores.

O palco do “The Voice Kids” volta a receber jovens concorrentes ao domingo à noite na RTP1 a partir de 9 de abril.

Os pequenos cantores vão contar com a ajuda dos quatro mentores para realizar os seus sonhos: Aurea, que se estreia agora no formato “Kids”, Carlão, Bárbara Tinoco e Fernando Daniel vão escolher as melhores vozes para as suas equipas.

Catarina Furtado é a anfitriã e a acompanhar tudo o que acontece nos bastidores estará Catarina Maia.