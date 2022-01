“The Voice Portugal”: apurados os finalistas do programa da RTP1

Luís Trigacheiro, Tiago Barbosa, Tiago Silva, Diogo Leite e a dupla Miguel e João são os finalistas desta edição do “The Voice Portugal”.

Neste domingo, o programa de talentos da RTP1 voltou com muita emoção numa gala com um simbolismo importante para todos os concorrentes – era a semifinal.

Na última noite, os dois semifinalistas de cada equipa subiram ao palco para conquistar um lugar na grande decisão e cantaram uma música escolhida por si e outra com o seu mentor e com o seu colega de equipa também semifinalista. Depois das atuações de cada equipa, chegou o momento de decidir: o voto do público contou 50 por cento e os outros 50 por cento foram distribuídos pelo mentor.

No final da noite ficámos a conhecer os grandes finalistas do “The Voice Portugal” edição de 2020: Marisa Liz vai à final com Luís Trigacheiro; na equipa da Aurea o finalista é Tiago Barbosa; o finalista do António Zambujo é Tiago Silva e, finalmente, Diogo Piçarra apresenta-se com Diogo Leite.

O final da noite foi marcado por uma grande surpresa: a oportunidade de mais um dos concorrentes dos não apurados seguir rumo à final. As votações abriram e o público escolheu o quinto finalista desta temporada: os alentejanos Miguel e João.

O palco do “The Voice Portugal” contou ainda com atuação especiais de Diogo Piçarra em dupla com Vitor Kley e de Rony Fuego.