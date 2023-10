“The Voice Portugal”: Começaram as batalhas em direto

Pela primeira vez no mundo, as batalhas do “The Voice Portugal” são em direto. Tudo começou a ser decidido neste domingo à noite na RTP1.

A inaugurar o “ringue” desta edição do “The Voice Portugal” estiveram os candidatos das equipas dos mentores Fernando Daniel e Sara Correia. Depois das atuações de cada equipa, o público foi também chamado a votar para salvar um candidato de cada formação.

A noite da RTP1 arrancou com uma atuação de Sara Correia e Fernando Daniel, os dois mentores prestaram homenagem a Carlos do Carmo com a interpretação do tema “No Teu Poema”.

De seguida, a equipa de Fernando Daniel deu início a esta nova fase com batalhas entre João Maria e Miguel Correia, o trio Beatriz, David e Miguel contra Luísa Chumbinho, Herineu Prescindo e João Alves, João Duarte e Francisco Ribeiro também se enfrentaram, Cristiano Calisto e Inês Henriques protagonizaram uma emocionante batalha, Ana Catarina Henriques contra Joana Graça e o último confronto da noite do mentor Fernando Daniel foi a batalha entre Guilherme Baptista e San Oliver.

O programa também ficou marcado por muitas decisões difíceis para a mentora Sara Correia que colocou em batalhas as vozes de Catarina Lima contra Margarida Luz, as concorrentes Gracinda Marques e Maria Alice com um fado de Amália Rodrigues, Mariana Santana e Constança Quinteiro, Tânia Esteves e Maria Branco também se enfrentaram, os fadistas Mário Bruno e Tiago Conceição, Diogo Oliveira contra Pedro Oliveira e, para encerrar, as batalhas da noite, o confronto entre Mafalda Vasques e Jorge Belchior.

Mas a palavra final da noite foi do público, que escolheu os dois candidatos que se juntam às equipas dos mentores: San Oliver e o Diogo Oliveira, da equipa do Fernando Daniel e de Sara Correia, respetivamente.

Equipas dos mentores:

Fernando Daniel: Miguel Correia, trio Beatriz, David e Miguel, Herineu Prescindo, João Duarte, Cristiano Calisto, Joana Graça, Guilherme Baptista e San Oliver.

Sara Correia: Catarina Lima, Maria Alice, Mariana Santana, Maria Branco, Tiago Conceição, Pedro Oliveira, Mafalda Vasques e Diogo Oliveira.