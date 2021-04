“The Voice Portugal”: Conheça o “top 2” dos mentores

Na gala deste domingo, os quatro concorrentes de cada equipa tinham como objetivo alcançar um lugar na semifinal. Fique a conhecer o “top 2” dos mentores.

Depois das atuações deste domingo à noite, chegou o momento das grandes decisões e ficou formado o “top 2” de cada mentor.

A equipa da Marisa Liz ficou agora com Luis Trigacheiro, escolhido pelo público, e com a dupla Lu e Pri eleitas pela cantora; Aurea conta agora com João e Miguel, eleitos pelo público, e a mentora escolheu Tiago Barbosa; António Zambujo segue para a próxima gala com Tiago Silva, escolha do público, e com Mariana Rebelo, opção do intérprete; já Diogo Piçarra continua em competição com Diogo Leite, votado pelo público, e Jéssica Ângelo, a escolha do mentor.

O programa conduzido por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim teve uma noite cheia de emoções fortes, marcada pela despedida de dois elementos de cada equipa.