“The Voice Portugal”: Programa estreia com super-bloqueios

A estreia da nova temporada do “The Voice Portugal”, neste domingo, na RTP1, ficou marcada por uma nova ferramenta ao serviço dos mentores: os super-bloqueios.

Na primeira noite de “Provas Cegas”, apresentadas, como habitualmente, por Catarina Furtado, António Zambujo não perdeu tempo e, logo na primeira concorrente, faz um dos seus super-bloqueios a Sónia Tavares. Mas não foi o único: a mentora Sara Correia também usufruiu deste trunfo e bloqueou António Zambujo.

Na noite de estreia, subiram ao palco do “The Voice Portugal” Ana Catarina, Manuel Antunes, Pedro Oliveira, a luso-americana Lauren Pinto, Miguel Dias, Bruno de Sousa, Susana Marques, João Maria Reis, a candidata mais nova do programa Matilde Oliveira, com 15 anos, o casal de namorados Gabriel Moreira e Inês Barros que participaram individualmente, Rayane e Raquel Assis, Gracinda Marques, com 77 anos, e João Duarte.

A noite de domingo na RTP1 ficou também marcada por algumas surpresas, entre elas um dueto inesperado entre as mentoras Sara e Sónia, ao qual ninguém ficou indiferente.

Também os Némanus marcaram presença, surpreendendo um dos candidatos, e um momento inesperado com Fernando Daniel e Sónia Tavares a fazerem revelações.