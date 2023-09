“The Voice Portugal”: Recorde os melhores momentos do programa deste domingo

O programa “The Voice Portugal” deste domingo, 24 de setembro, foi palco de um bloqueio épico a António Zambujo pela mentora Sónia Tavares.

Foi há uma semana que o “The Voice Portugal” regressou para uma nova edição na RTP1. O programa, que conta com novos mentores, junta a família em frente ao pequeno ecrã nas noites de domingo. Este fim de semana, o palco encheu-se, mais uma vez, de muito talento.

Em noite de Provas Cegas, subiram ao palco mais de dez novos concorrentes e, ainda, o primeiro trio da temporada, composto por Beatriz, Miguel e David. Os irmãos e o amigo acabaram por conquistar os mentores e passaram para a próxima fase.

Este domingo, 24 de setembro, a vantagem do Super Bloqueio voltou a dar que falar com um bloqueio épico a António Zambujo pela mentora Sónia Tavares. Os Calema apresentaram-se no programa e fizeram o público vibrar.