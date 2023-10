“The Voice Portugal”: Recorde os melhores momentos do programa

O programa “The Voice Portugal” deste domingo, 1 de outubro, foi palco de várias disputas entre os mentores. Sara Correia bloqueou António Zambujo.

O “The Voice Portugal”, formato da RTP1, regressou com novos mentores: Sara Correia, António Zambujo, Sónia Tavares e Fernando Daniel. Este fim de semana, o palco encheu-se, mais uma vez, de muito talento.

Em noite de Provas Cegas, subiram ao palco 14 novos concorrentes, mas apenas dez conquistaram os mentores. O último a atuar foi Rafael Magalhães, natural do Brasil, que conseguiu virar as quatro cadeiras. O jovem, de 26 anos, interpretou o tema “Ain’t No Way”, de Aretha Franklin.

Este domingo, 1 de outubro, a vantagem do Super Bloqueio voltou a dar que falar com um bloqueio épico a António Zambujo pela mentora Sara Correia. Mafalda Vasquez, que cantou uma música de António Zambujo, só virou duas cadeiras, mas, após o bloqueio, apenas ficou possibilitada de integrar a equipa de Sara Correia.