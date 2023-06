The Weeknd já está em Portugal e mostrou imagens de Lisboa

O músico canadiano The Weeknd atua em Portugal só na próxima semana, mas já está em Lisboa. Na cidade destacou o Jardim Zoológico.

É já na próxima terça-feira, dia 6 de junho, que o músico canadiano The Weeknd atua em Portugal, no Passeio Marítimo de Algés. O intérprete de grandes êxitos como “Blinding Lights” ou “Save Your Tears” já está em Lisboa e passeou-se pelo centro da cidade, documentando tudo o que viu.

Pelas imagens que o cantor de Toronto publicou no Instagram, o Jardim Zoológico de Lisboa foi um dos locais que mais gostou de visitar.

Ultimamente, The Weeknd tem estado nas bocas do mundo por… já não ser The Weeknd e querer, agora, ser conhecido pelo seu verdadeiro nome – Abel Tesfaye – e já é assim que responde nas redes sociais.