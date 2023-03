Tiago Castro e Rita Ribeiro no “Dança Comigo” (RTP1)

Tiago Castro é o mais recente bailarino do “Dança Comigo”, da RTP1. O “moranguito” vai dançar e Rita Ribeiro estará entre os jurados.

Mais um domingo, mas duas novidades: o ator Tiago Castro – que está de volta aos “Morangos com Açúcar” com o seu “crómio”, na TVI -, vai dançar na pista do programa de domingo à noite na RTP1.

O intérprete já mostrou nas suas redes sociais que sabe dançar e vai tentar surpreender na gala deste fim de semana.

Já a atriz Rita Ribeiro junta-se ao painel de jurados Noua, Filipe La Féria e Sónia Araújo para as decisões difíceis da semana.

Recorde-se que Catarina Maia arrasou e foi a grande vencedora da noite do passado domingo.

O “Dança Comigo” é transmitido ao domingo à noite, na RTP1, com apresentação de Sílvia Alberto.