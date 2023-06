Tiago Castro em entrevista: “O ‘crómio’ foi algo que gostei muito de fazer, mas que me condicionou”

Tiago Castro completou 40 anos esta sexta-feira, 10 de junho. Em entrevista à N-TV, falou sobre este marco e o regresso aos “Morangos com Açúcar”.

Tiago Castro, “crómio” da série juvenil “Morangos com Açúcar”, completou 40 anos no sábado, 10 de junho.

Para festejar, o ator passou o dia de aniversário num parque aquático: “Quis comemorar dessa forma, para que a criança que há em mim se mantenha viva”, explicou, em entrevista à N-TV.

Contudo, acabou por ser surpreendido com um jantar organizado pela mulher, Marine Antunes, na noite de dia 9: “A minha mulher faz-me sempre surpresas no dia de aniversário e foi muito bonito”.

Recentemente, Tiago Castro partilhou no Instagram que começou a correr “com um único propósito” – trabalhar a saúde mental: “Eu sentia falta de ter uma rotina de exercício físico. Só que eu queria algo que pudesse estar concentrado não naquilo que estava a fazer a nível físico, mas a nível mental, que pudesse ter um momento só meu”.

Tiago explicou, também, que a saúde mental é cada vez mais valorizada em Portugal, inclusive do “ponto de vista laboral”, mas foi preciso um caminho longo para algumas ideias serem desmistificadas: “A saúde mental tem tanta importância como a saúde física e isso deve mesmo ser trabalhado”.

O regresso do “crómio”

Dezoito anos após o sucesso da série “Morangos com Açúcar”, Tiago Castro regressa para interpretar a personagem “Válter Matos”, mais conhecido por “crómio”. O nortenho revelou que o convite foi “inesperado”.

“Os ‘Morangos’ trouxeram-me muita coisa, o ‘crómio’ trouxe-me muita coisa, mas condicionou-me porque passei a ser rotulado por uma personagem. Eu sou ator, já fiz uma série de personagens e tenho capacidade para fazer qualquer tipo de papel, então tive de fazer as pazes com isso. É interessante porque, assim que eu fiz as pazes e fiquei tranquilo, fizeram-me o convite”, notou.

Sobre este regresso, Tiago não adiantou muito, mas explicou que, embora a personagem seja a mesma, muita coisa mudou nestas quase duas décadas, principalmente a nível pessoal: “Ainda bem que aceitei, porque está a ser uma experiência incrível. É a mesma personagem mas com mais 18 anos em cima e, tanto a personagem como o ator, estão muito mais maduros. Está a ser incrível poder usufruir desta equipa técnica, da qualidade desta realização, da direção de atores e desta minha maturidade”.

Tiago Castro revelou, ainda, que os novos “Morangos” regressam com uma “qualidade de plataforma de streaming internacional”: “As pessoas não vão estar à espera desta qualidade. Mesmo os atores mais jovens são atores com experiência, formação e muito talento. Tenho muito prazer em partilhar o set de filmagens com eles”.

Além dos novos atores, o eterno “crómio” reencontrou alguns amigos no set, como Rita Pereira. Veja as imagens aqui.

Os primeiros passos na representação e projetos futuros

Tiago Castro destacou alguns momentos felizes destas quatro décadas de vida, nomeadamente a infância, por ter sido rodeado de pessoas que lhe passaram “valores muito importantes”.

Aos 15 anos, decidiu ir estudar para a escola profissional de teatro, no Porto, onde acabou por perceber que o ramo das artes perfomativas era o caminho que queria seguir.

Após a participação nos “Morangos com Açúcar”, Tiago foi estudar para os Estados Unidos, onde esteve seis anos.

O ator lançou vastos elogios à companheira, com quem casou durante o período de pandemia: “O dia em que conheci a minha mulher mudou, radicalmente, a minha vida. Foi uma luz que entrou e resgatou um ‘Tiago’ alegre”.

No futuro, pretende regressar com a peça “Daqui de Baixo”, que já esteve em exibição de norte a sul de país: “Vou regressar com o espetáculo em outubro ou novembro, porque é um espetáculo muito importante. Apesar de já ter tido salas esgotadas, não chegou ainda a tanta gente como eu gostava”.