Tiago Castro, o “crómio”, regressa às novelas em “Lua de Mel”

Lembra-se do “crómio” dos “Morangos com Açúcar”? O ator que deu vida à personagem, Tiago Castro, está de volta ao pequeno ecrã, agora para desempenhar um papel em “Lua de Mel”, a nova novela da SIC e que reúne atores como Carolina Loureiro, Afonso Pimentel, Sandra Barata Belo, Cláudia Vieira, Jéssica Athayde, Fernando Pires, Fernando Rocha e António Camilier.

Tiago Castro tem sido uma das grandes revelações no humor nacional, seja pelo grande destaque que está a ter no seu espetáculo a solo “Daqui Debaixo”, quer pelo sucesso dos seus vídeos, que já ultrapassaram as 100 milhões de visualizações.

Tiago Castro será também o apresentador do Palco Digital do “Rock in Rio Lisboa” deste ano.