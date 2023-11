Tiago Castro sobre a saúde mental: “Tenho muito gosto em dar a voz por esta causa”

O ator Tiago Castro, personagem “Crómio” na série juvenil “Morangos com Açúcar” promove a campanha “Viva! Para lá da depressão”.

A saúde mental é um assunto, para Tiago Castro, que suscita particular atenção. O ator, que interpreta a personagem “Crómio” na série juvenil “Morangos com Açúcar”, é embaixador da campanha “Viva! Para lá da depressão”.

Em conversa com a N-TV, Tiago contou que sofreu “uma depressão profunda durante algum tempo”: “Tenho muito gosto em dar a voz por esta causa e por este tema”.

Após o fim das gravações dos primeiros “Morangos”, Tiago rumou até Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde teve de procurar ajuda de um psicoterapeuta e falou sobre as diferenças da importância dada à saúde mental: “Eu, que vivi nos Estados Unidos, é a coisa mais normal, toda a gente tem um psicoterapeuta. As pessoas falam disso com a maior das naturalidades, porque vivemos num mundo acelerado onde temos muito pouco tempo para nós próprios e para refletirmos sobre a nossa vida e desenvolvermos o autoconhecimento”.

“É imprescindível num mundo tão acelerado ter um profissional com conhecimento que nos possa dar as ferramentas para nos ajudar”, sublinhou.

Apesar disso, o artista refere que a saúde mental é, cada vez mais, um assunto debatido em Portugal: “Nunca é demais falar sobre saúde mental. Dentro das famílias é um tema tabu, por ser uma doença que não se vê, por isso é sempre bom [as pessoas] ouvirem testemunhos que vão surgindo”.

Sobre o regresso à série juvenil da TVI, Tiago garante que o facto de não ter um horário fixo, ajuda-o a conseguir aproveitar outras lazeres que a vida proporciona: “A vida é volátil. Não posso estar todos os anos a trabalhar horas a fio, mas também não posso ‘dormir à sombra da bananeira’”.

“Acho que nós merecemos ter tempo de qualidade para além desses dias, tempo para estar com a família, tempo para passear na natureza. É importante termos consciência disso para equilibrarmos a nossa vida”, acrescentou.

Reações aos novos “Morangos”

O “reboot” de “Morangos com Açúcar” estreou em setembro e conta já com duas outras temporadas confirmadas. Tiago Castro, cuja personagem é o diretor do Colégio da Barra, falou sobre as primeiras reações à produção da TVI com a Prime Video.

“Foi muito interessante, porque a maioria das pessoas fez julgamentos a partir do trailer, ao dizer que não seriam como os ‘Morangos’ de antigamente. Mas depois começaram-se a identificar [com a série], porque aborda problemas da atualidade e esta com uma linguagem cinematográfica”.

“Acho que estamos a bater recordes na Prime Video, portanto sinto que as pessoas estão a gostar verdadeiramente do que estão a ver”, rematou.