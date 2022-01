Tiago Castro, ex-“Crómio” de “Morangos com Açucar”, aventura-se no “stand up” motivacional

Tiago Castro vai estar em cena com um espetáculo de “stand up” motivacional. O ex-“Crómio” de morangos Com Açúcar” passa por Lisboa e no Porto.

Depois de ter trabalhado na representação durante vários anos, tendo ficado conhecido pela personagem “Crómio” nos “Morangos com Açúcar” (TVI), Tiago Castro lança em janeiro os seus espetáculos “Daqui Debaixo”.

Os bilhetes para as primeiras datas do Porto (19 de janeiro) e Lisboa (21 de janeiro) já estão esgotados. No entanto, foram divulgadas novas datas: 20 de janeiro no Porto e 22 de janeiro em Lisboa.

Os espetáculos no Norte estão agendados para as 21h30 no Estúdio Latino (Teatro Sá da Bandeira) e, em Lisboa, será às 21h00 no Teatro Municipal Amélia Rey Colaço.

Recentemente, o ator recordou, durante uma conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, momentos difíceis da adolescência, época em que sofreu de preconceito.

“Senti realmente preconceito em relação a mim, mas bullying eu tive muita sorte, quando era criança tive uma ou duas situações em que tivesse sentido isso”, lembrou, no formato “Goucha”.