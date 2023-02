Tiago Rufino sobre o fim da relação com Luan: “As pessoas fizeram muita pressão”

Tiago Rufino, vencedor da “Casa dos Segredos 7” (TVI), lembrou a pressão que sofreu quando terminou a relação amorosa com Luan.

O ex-concorrente do “reality show” afirmou, no programa “Goucha” (TVI), que o “mais difícil” foi lidar com a pressão dos seguidores depois de ter terminado o relacionamento amoroso com o também ex-participante do programa.

“O mais difícil foi as pessoas mandarem mensagem diariamente a insistir que nós tínhamos de ficar juntos, porque não podia acabar. Até hoje, as pessoas acreditam que vai voltar. As pessoas fizeram muita pressão”, explicou.

Quando colocou um ponto final na relação, Tiago Rufino optou por não partilhar logo a notícia com os admiradores. “Quando a gente acabou em maio quisemos ficar caladinhos. Porque era um momento nosso. Nós já estávamos a sofrer”, frisou a Manuel Luís Goucha no vespertino.

“Não queríamos levantar ondas. Não queríamos ter de lidar com a pressão das pessoas naquela fase porque ainda estávamos a delinear as coisas e achávamos ia ser mais fácil”, desabafou.

O vencedor da “Casa dos Segredos 7” acabou por revelar que tinha acabado a relação com Luan, após as pessoas se terem começado a aperceber de que alguma coisa não estava bem, pois já não publicavam fotos em casal nas redes sociais.

“Um dia eu pensei: ‘se calhar é melhor dizer que nós estamos separados e esta pressão acaba’. E claro que não acabou. A partir daí foi muito pior ainda”, rematou, lembrando que as pessoas que apoiavam o casal começaram a dividir-se entre os dois.