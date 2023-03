Tiago Teotónio Pereira: “Vou casar-me e estou pronto para ter mais filhos”

A poucos dias de estrear a novela na qual vai dar vida a um pai de três filhos, o ator fala do amor pela filha na vida real e anuncia que se vai casar com Rita Patrocínio por alturas do verão.

Tiago Teotónio Pereira é um dos protagonistas da nova novela da TVI, “Queridos Papás”, que se estreia a 13 de março e conta a história de quatro progenitores jovens, também desempenhados por José Fidalgo, Pedro Sousa e Fernando Pires. No intervalo de gravações nos estúdios da produtora Plural, em Bucelas, o ator falou com a N-TV sobre a experiência e acerca da paternidade na vida real, ele que tem uma filha de um ano e meio, Camila, fruto da relação com Rita Patrocínio.



As noites são bem dormidas, mas, sempre que pode, o ator tenta descansar. Mesmo no trabalho. “Acabei de fazer uma sesta, coisa que faço sempre que posso. As noites estão bem, obrigado”, começa por referir Tiago Teotónio Pereira. “A Camila já tem um ano e meio, mas continuo com um estilo de vida bastante ativo: quando dá vou correr ou andar de bicicleta, mas ao fim da tarde faço questão de estar em casa, porque é às horas a que ela chega da escola. Dá para dar banho e jantar, ainda tenho tempo de qualidade com ela e isso era obrigatório para mim”, garante.



Com tanta agitação, no trabalho e em casa, o ator conta que não tem “tempos mortos”. “Não vejo uma série há não sei quanto tempo, porque quando entro mais tarde na novela faço desporto de manhã ou levo a minha filha à escola, e, felizmente, tenho muita ajuda em casa por parte da minha mulher, a Rita é incrível. Por exemplo, dou banho e ela mete a dormir, e vou correr, ou ela dá banho e eu o jantar e vou correr antes, dividimos tudo”.



Na novela, Tiago Teotónio Pereira tem três filhos e já pensa em aumentar a família na vida real. “Estou preparado para ter os filhos que forem precisos. Sempre quis ter mais filhos, mas agora estou na novela e depois vamos casar. Se eu tiver o segundo vocês vão perguntar pelo terceiro!”, brinca com a nossa reportagem.



Primeiro, realiza-se o casamento com Rita Patrocínio: “É este ano, não sei a data, é depois do verão, acho eu, há festa depois da novela, mas não vai ser grande, sou uma pessoa modesta. Quero muito casar-me e quem diz que faz ‘porque sim’ é mentira. Dou esta onda que tudo acontece da minha vida naturalmente, mas são coisas que quero que aconteçam. Na lua de mel não sei como vai ser separar-me da minha filha tanto tempo e, sim, é a própria Rita que está a desenhar o vestido”, conta.



Em “Queridos Papás”, Tiago Teotónio Pereira vai dar vida a “Xavier Pimenta”. “Tenho três filhos com a personagem da Mafalda Marafusta e o mais velho tivemos logo de penálti, aos 19 anos. Depois temos dois miúdos. Ele é um pai um pouco forreta”, revela. “Tenho uma pizzaria e a mesma rotina há muitos anos, mas a minha vida leva uma grande reviravolta nos primeiros episódios. A minha mulher tem um caso com outra mulher e a minha personagem, que não é conservadora, tem pouco mundo e a traição vai mexer com ele”.



Sobre o elenco juvenil da novela da TVI, os maiores elogios. “São putos giros, simpáticos, são bons atores, sabem o texto melhor do que eu muitas vezes, aprendo muito com eles”.



Finalmente, um olhar sobre os outros três protagonistas. “As primeiras novelas que fiz foram com o Zé Fidalgo, o Pedro Sousa conheço dos tempos de surf, e o Pires conheço da vida virtual, porque ele também era gamer como eu, e temos um grupo de amigos fora disto. Há uns que se portam melhor do que outros e eu sou dos que portam bem”, brinca, à despedida.