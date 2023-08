Tio “trama” Rubiales: Festas com jovens, “caso” com mulher em Nova Iorque e prepotência

Juan Rubiales, tio e antigo chefe do gabinete de Luis Rubiales, veio a público afirmar que o beijo a Jenni Hermoso não o surpreendeu.

Nos últimos dias, o beijo que Luis Rubiales deu a Jenni Hermoso, aquando da entrega de medalhas pela vitória do Mundial feminino de futebol, tem corrido o mundo e protagonizando várias manchetes. Juan Rubiales, tio do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), acredita que “chegou a hora de esclarecer muitas coisas” e deu entrevistas ao “El Mundo” e ao “El Cofidencial” nas quais não só revelou alguns escândalos em que o sobrinho já teve envolvido, como não se mostrou surpreendido com o beijo polémico.

“As imagens não me surpreenderam, mas causaram-me impacto. O Luis sempre foi um homem machista, muito arrogante. Não quer ser um político, mas sim um guerreiro”, contou.

Mais à frente, Juan alegou que Luis era “um miúdo” e pediu para que a população espanhola tivesse misericórdia dele, uma vez que “precisa de um programa de reeducação social e de reeducação da sua relação com a mulher”.

Episódios com mulheres

Ao que parece, a ligação de Rubiales com as mulheres sempre foi um pouco ou tanto polémica. Juan Rubiales, que chegou a trabalhar no gabinete do sobrinho, contou detalhes sobre uma festa organizada pelo responsável do futebol espanhol em Salobreña.

“Eu estava em Marbella, a promover a segunda Divisão B, e disseram-me que havia uma reunião de trabalho em Salobreña. Mandaram-me a morada por Whatsapp e fui. Surpreendeu-me porque a Federação tinha uma junta gestora e não havia nenhuma reunião de trabalho programada. Quando cheguei disseram-me ‘esta tarde há uma festa e vêm umas miúdas’. E de facto o Nené [antigo futebolista e amigo de Luis Rubiales] apareceu com umas oito ou dez raparigas. Quando vi aquilo disse-lhe ‘estás louco?! Têm 18 anos, podiam ser tuas filhas!’ E fechei-me no quarto”, revelou.

Contudo, o episódio de Salobreña não foi um ato isolado. “Um vez disse-me: ‘dentro de poucos dias vou a Nova Iorque fazer uma negociação e espero que venhas’. Então fui. Quando chego lá dou-me conta que não há negociações, reuniões nem nada. Esperava-nos um carro, alugado pela federação, que nos conduziu a um hotel no centro, onde estava uma rapariga [Roberta Lobeira, pintora mexicana] com quem ele esteve o tempo todo”, explicou, acrescentando que nos dias seguintes Luis Rubiales esteve sempre com a rapariga, ou seja, foi “uma viagem romântica com aquela mulher”.

Mãe de Rubiales em greve de fome

Ao contrário do tio, que caracterizou Luis Rubiales como sendo “um tipo obcecado pelo poder, pelo luxo, pelo dinheiro e pelas mulheres”, a mãe do dirigente acredita na inocência.

Segundo o jornal espanhol “Sport”, Ángeles Béjar trancou-se na igreja Divina Pastora de Motril, onde permanece a fazer greve de fome pela “caça desumana e sangrenta” que têm feito ao filho.