“Tive dias muito felizes e outros muito difíceis”. Cláudio Ramos de férias após seis meses de ‘BB’

Após seis meses de emissões diárias em “Dois às 10” e no “Big Brother 2024”, no qual Inês Morais se sagrou vencedora, Cláudio Ramos parte para umas férias e a partir do Santuário de Fátima.

Com o final de mais uma edição do “Big Brother” que ditou Inês Morais como vencedora, Cláudio Ramos cumpriu a tradição e foi ao Santuário de Fátima, antes de partir de férias. “Não sou um super-herói, por isso estou cansado, esgotado, a precisar escutar o meu corpo e a tentar entender o que quero a seguir”, partilhou.

“Seis meses depois. O silêncio!”, começou por escrever Cláudio Ramos na legenda da imagem do Santuário de Fátima, para onde se dirigiu, na madrugada desta segunda-feira, após dar por concluída mais uma edição do “Big Brother”, que Inês Morais venceu.

Num local que tem como especial e aonde vai no final de cada projeto, o apresentador fez um balanço da primeira metade de 2024, em que se dividiu entre a condução do “Dois às 10”, ao lado de Cristina Ferreira, os diários em direto para a casa do “Big Brother” e as galas de domingo do reality show.

“Esta é uma profissão maravilhosa. Foi a que escolhi, mas estes seis meses foram de profundo desafio profissional e pessoal. Não é fácil explicar o meu nível de cansaço físico e emocional nesta altura. Foi a primeira vez que se fizeram a este ritmo edições do ‘Big Brother’. Eu apresentei desde janeiro, ligações à casa todos os dias para sentir o pulso aos concorrentes e perceber o rumo do jogo. Todos os dias de segunda a sexta a fazer as manhãs, as noites e as galas ao fim de semana, com a entrega que estes dois formatos exigem porque sem entrega não é possível fazer bem. E eu quero fazer bem! Tento sempre fazer bem”, partilhou.

Para Cláudio, o último meio ano “não foi fácil”. “Quase não fui ao Alentejo, tive menos tempo para ser pai, adiei cinema, teatro, viagens, jantares, conversas. Não foi fácil. Não quero mentir. Tive dias muito felizes e outros muito difíceis, mas a missão levo-a muito a sério. Quando aceito um desafio faço tudo para não defraudar quem confiou em mim”.

“Mas não sou um super-herói, por isso estou cansado, esgotado, a precisar escutar o meu corpo e a tentar entender o que quero a seguir… não sou ingrato. Foi o que desejei a vida toda, mas não é por ter desejado que não me posso permitir refletir sobre o que se segue. Vamos sempre a tempo!”, acrescentou.

