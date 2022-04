“Toda sexy”: o “top” de Cristina Ferreira que está a fazer os fãs suspirarem

Cristina Ferreira apostou, este sábado, 9 de abril, num visual arrojado para apresentar a gala especial do “reality show” “Big Brother Famosos”, da TVI.

A diretora de Entretenimento e Ficção apareceu, em direto, com um casaco cor-de-rosa e um soutien mais claro que chamou à atenção dos internautas nas redes sociais. Os seguidores tecerem vários elogios à comunicadora.

“Parou tudo!”, “Hoje arrasou”, “Borracho”, “Deusa”, “Partiu a loiça toda”, “És um arraso”, “Toda sexy” e “Poderosa” são alguns dos elogios a Cristina Ferreira que servem a título de exemplo.

Também famosos com Zé Lopes, Fanny Rodrigues e Mariana Machado reagiram ao visual arrojado da apresentadora do formato.

Lembre-se que Cristina Ferreira vai conduzir uma nova gala este domingo, com outro concorrente a ser expulso no final da emissão. Este sábado, Marie foi a eleita para deixar a casa mais vigiada do país.