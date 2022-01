Tony Carreira passa aniversário marcado pela morte da filha

Tony Carreira faz hoje 57 anos, num aniversário mais triste por ser o primeiro após a perda da filha, Sara, que morreu num acidente de viação há quase um mês.

Há uma semana, o “cantor de sonhos” falou, pela primeira vez, da tragédia e lembrou uma conversa que teve com a filha mais nova: “Foram tantas as vezes que eu disse à Sara: Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro! E morri…”, referiu, não escondendo a dor imensa.

Também David e Mickael Carreira partilharam com os fãs a tristeza da perda da irmã mais nova. O primeiro agradeceu as “homenagens lindas”, enquanto o companheiro de Laura Figueiredo lembrou que aprendeu muito com Sara Carreira.

Tony Carreira nasceu em Armadouro, Pampilhosa da Serra, no dia 30 de dezembro de 1963 e a terra natal inspirou-o para um dos seus maiores êxitos, “Sonhos de Menino”.