Tony Carreira anuncia concerto no Porto

Depois de esgotar o concerto no Altice Arena, em Lisboa, em menos de uma semana, Tony Carreira anunciou um novo concerto, desta vez, no Porto.

O cantor regressará à cidade invicta a 28 de março de 2020 para um espetáculo que terá lugar no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, depois de ter anunciado uma pausa na carreira musical em outubro do ano passado.

Os bilhetes vão estar disponíveis a partir das 18h, desta sexta-feira. O espetáculo integra a “Estou Aqui” digressão, que terá início a 14 de março de 2020, com um concerto no Altice Arena, em Lisboa.

Durante o período em que esteve afastado dos concertos, o artista aproveitou para estar com a família.

Recorde-se que após o anúncio da pausa, o cantor lançou uma biografia realizado por Jorge Pelicano no cinema, que se tornou o documentário português mais visto de sempre, segundo os números do Instituto do Cinema e do Audiovisual divulgados pela distribuidora de cinema NOS Audiovisuais.

