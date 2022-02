Tony Carreira: “As canções são homenagem à minha filha”

Tony Carreira falou sobre o novo álbum “Recomeçar” no programa “Dois às 10” (TVI), adiantando que várias canções são uma homenagem à filha Sara, que morreu a 5 de dezembro do ano passado.

Durante a emissão do matutino da estação de Queluz de Baixo, o cantor, de 57 anos, revelou que estava a planear lançar o projeto no Natal do ano passado.

“Este disco era para estar no mercado no Natal que passou, acabou por não estar pelos motivos que todos nós sabemos, desliguei completamente desse álbum, acabou por nunca sair”, contou, referindo-se ao trágico acidente que tirou a vida à sua filha mais nova.

O artista aproveitou apenas “duas ou três músicas” do álbum antigo e fechou-se em estúdio a compor novos temas “com calma”. “As canções, muitas delas, são em homenagem à minha filha”, garantiu.

“Estou a focar-me no trabalho, a trabalhar o mais que posso, que aguente. O próximo ano será, certamente, um daqueles com mais concertos destes anos todos. Tenho que estar ocupado e o sítio onde me sinto realmente melhor é sem dúvida em palco”, afirmou.