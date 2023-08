Tony Carreira celebra 85 anos do pai: “O meu melhor amigo”

Tony Carreira voltou à terra natal, Armadouro, para celebrar os 85 anos do pai. Para o “cantor de sonhos” o progenitor é o seu “melhor amigo”.

Tony Carreira viajou de Lisboa para Armadouro com o intuito de cantar os parabéns ao pai, que completou mais um aniversário.

“A cada 5 de agosto, o almoço é em Armadouro com o meu pai para lhe cantar os parabéns. Este ano são 85!”, começou por contar o “cantor de sonhos” nas redes sociais.

“O meu melhor amigo de ontem, hoje e sempre!”, garantiu Tony Carreira.

Recorde-se que o artista de “Sonhos de Menino” foi notícia na última semana, depois de alegadamente ter “chumbado” o filme sobre a sua autobiografia que estava a ser preparado pela TVI e que pretendia rivalizar com a exibição que a SIC fez com a história do cantor Marco Paulo.

Segundo a “Flash”, Tony Carreira, que ia ser interpretado pelo ator Rodrigo Tomás, não gostou de ver o guião aparentemente centrado na sua vida pessoal e, por isso, o projeto terá sido adiado para 2024.

Recentemente, foi ao som do conhecido artista que a ex-“Big Brother” Sandrina Pratas deu à luz o seu bebé, a pequena Ariel.