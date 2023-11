Tony Carreira celebra conquista do noivo de Maria Botelho Moniz

Pedro Bianchi Prata que foi, pela quarta vez, campeão mundial de Bajas, levou no capacete o nome da Associação Sara Carreira. Tony Carreira já reagiu.

Prestes a dar as boas-vindas ao primeiro filho, fruto da relação com Maria Botelho Moniz, Pedro Bianchi Prata rumou até ao Dubai onde se sagrou, pela quarta vez, campeão do mundo de Bajas. No capacete, o motard levou o nome da Associação da falecida filha de Tony Carreira.

O gesto foi aplaudido pelo intérprete que, através das redes sociais, congratulou o noivo da apresentadora: “Parabéns, campeão! Tenho muito orgulho em ti e, do fundo do coração, agradeço-te por levares no teu capacete o nome da Associação da minha filha”.

Pedro Bianchi Prata não ficou indiferente às palavras de Tony, que viveu momentos difíceis há cerca de duas semanas, aquando do início do julgamento para apurar a responsabilidade da morte de Sara Carreira.

“Obrigado amigo, este campeonato do mundo é para todos nós, é para Portugal. Ao longo deste ano foi muito bom levar a Associação Sara Carreira a ‘viajar’ a mais de sete países e, se Deus quiser, ainda vamos a muitos mais. Este capacete só me tem trazido coisas boas, há uma estrelinha lá em cima a cuidar dele”, respondeu.