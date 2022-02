Tony Carreira dá voz ao tema da novela “Para Sempre”, da TVI

Tony Carreira foi o escolhido para interpretar o genérico da nova novela da TVI, “Para Sempre”. A notícia foi avançada pela estação em comunicado.

O cantor, de 57 anos, não só vai dar voz à música “Para Sempre” como também foi o criador da mesma.

“Criar este tema foi um grande desafio. Tivemos de mergulhar na história e envolvermo-nos com as emoções da novela. Não havia outra forma de fazer isto. Estamos todos muito felizes com o resultado”, revela Tony Carreira, no comunicado emitido pela TVI.

“Sou apaixonado pela ficção portuguesa e gosto cada vez mais do processo criativo de desenvolver músicas para televisão e cinema”, acrescentou.

O recente tema do artista também fará parte do seu novo álbum, “Recomeçar”, que conta com composição de Pedro Villas, Nuno Ribeiro, Fradique e António Mendes Ferreira, mais conhecidos como os irmãos Calema.

Recorde-se que o músico assinou, no ano passado, um contrato de exclusividade com a estação de Queluz de Baixo.