Tony Carreira de luto pela morte de amiga e road manager

Tony Carreira está de luto mais uma vez. O cantor romântico enfrenta a perda de uma amiga e road manager Cristina Rodrigues.

A voz de “Sonhos de Menino” perdeu, este domingo, 14 de novembro, Cristina Rodrigues, com quem trabalhava desde 2008, devido a um cancro.

A notícia foi confirmada pela conta oficial da Associação Sara Carreira, que já lamentou a morte de Cristina Rodrigues. “Partiu a nossa Cristina. É com a voz embargada e as mãos trémulas que escrevemos esta mensagem de despedida precoce”, pode ler-se.

“Uma grande amiga da família Carreira e da Associação abraçou a nossa missão como se dela fosse. Guardaremos para sempre a memória dos momentos de alegria, da energia e do empenho com que nos brindou em vida. Uma alma boa que ganhou asas. Os nossos sentimentos à família, com quem partilhamos a dor desta perda. Que descanse em paz”; concluiu a organização.

Várias são as pessoas que também lamentaram a morte de Cristina Rodrigues nas redes sociais.

“Descansa em paz, depois deste teu curto percurso na terra, amiga. Acredito que foste para um sítio melhor mas vais deixar saudades a muita gente. Os meus sentidos pêsames a toda a família. Um grande abraço fraterno ao meu amigo Rui Chainho. R. I. P. Cristina Rodrigues”, escreveu Vítor Carvalho, também músico.

Recorde-se que, em dezembro do ano passado, o artista perdeu a filha, Sara Carreira, na sequência de um acidente de viação.