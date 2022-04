Tony Carreira desmarca “live” de Natal à última hora: “Agradecemos o carinho”

Tony Carreira acabou de cancelar o “live” de Natal no próprio dia do evento. O cantor, recorde-se, está de luto com a morte trágica da filha, Sara, num acidente de viação.

Foi há três semanas que Tony Carreira anunciou um “live” de Natal nas redes sociais, para este domingo, dia 20 de dezembro, mas o “cantor de sonhos” acabou por desmarcar o concerto no próprio dia.

“O Live de Natal previsto para hoje não será realizado. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos”, pode ler-se na página de Facebook oficial do músico, numa frase assinada pela “equipa Tony Carreira”.

Uma desmarcação que não é surpreendente uma vez que o cantor está de luto depois da morte da filha mais nova, Sara, num acidente de viação, há cerca de três semanas, na A1, na zona de Santarém.

Antes da tragédia, e no perfil de Instagram, Tony Carreira tinha destacado o “live” de Natal como instrumento para ajudar, nas suas palavras, os “heróis da pandemia”. “Queremos fazê-lo contando histórias de amor. Sejam de médicos, enfermeiros, auxiliares, forças de segurança, bombeiros, professores, motoristas e de tantas outras profissões que, com amor ao próximo, tanto têm contribuído nestes dias difíceis”, escrevia o músico nas redes sociais no início do mês.