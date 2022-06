Tony Carreira é o primeiro jurado convidado de “Uma Canção Para Ti” (TVI)

Tony Carreira prepara-se para ser o primeiro jurado convidado do programa de talentos “Uma Canção Para Ti”, na TVI, e que tem estreia marcada para 13 de junho.

O cantor romântico vai-se juntar assim a Rita Pereira, Kasha e ao maestro Rui Massena, para avaliar a atuação dos jovens concorrentes.

“Também neste dia arranca uma caravana do programa que vai passar pelas principais capitais de distrito e promete colocar todos os portugueses a cantar”, explica ainda a nota de imprensa.

“Até ao dia 19, de norte a sul do país, vai poder ouvir as músicas portuguesas mais emblemáticas, bem como as suas favoritas. E porque não subir ao palco e cantar? É este o desafio que a TVI vai lançar ao público nas várias cidades por onde passa a caravana”, afiança a estação em comunicado.