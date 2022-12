Tony Carreira: “Faz dois anos que a minha Sarinha partiu”

Depois da Gala dos Sonhos, no Campo Pequeno, em Lisboa, Tony Carreira lembrou, esta segunda-feira, 5 de dezembro, a filha Sara, que morreu há dois anos, vítima de um acidente de viação na A1.

O cantor lembrou a filha, que perdeu a vida aos 21 anos, começando por agradecer ao Presidente da Républica, Marcelo Rebelo de Sousa, por ter estado no evento emitido pela SIC, este domingo, 4 de dezembro.

“Faz hoje dois anos que a minha Sarinha partiu. Noites como a de ontem aquecem-me a alma ao ver que existe um futuro melhor para aqueles jovens bolseiros e para todas as pessoas que conseguimos ajudar com a Associação da minha filha”, começou por referir.

“Claro que toda essa missão não seria possível sem a ajuda de todos vós. Em primeiro lugar quero deixar um agradecimento à Sua Excelência o Senhor Presidente da República pela sua presença na Gala e pelo apoio que tem dado à Associação Sara Carreira”, frisou.

De seguida, o artista agradeceu o apoio do público. “Agradeço, do fundo do coração, aos milhões de portugueses que nos têm apoiado com todo o amor, carinho, amizade e generosidade nos donativos que permitem seguir com esta missão, que é de todos nós.

Seguiram-se os agradecimentos aos colegas de profissão: “Por fim, um agradecimento a todos os meus amigos do meio artístico que com toda a generosidade participaram na Gala dos Sonhos. Eternamente grato”.