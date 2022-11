Tony Carreira faz homenagem à filha Sara no concerto em Lisboa

Tony Carreira fez uma homenagem à filha mais nova, Sara Carreira, durante o concerto desta sexta-feira à noite, 18 de novembro, no Altice Arena, em Lisboa.

O cantor deu um espetáculo na sala de eventos em Lisboa. Durante o concerto, o intérprete lembrou a filha, que morreu a 5 de dezembro de 2020, vítima de um acidente de viação na A1, na zona de Santarém.

O artista partilhou, no perfil da rede social Instagram, várias imagens da noite, nas quais é possível ver-se Tony Carreira a cantar em cima do palco com uma fotografia de Sara Carreira no fundo.

Recentemente, o cantor revelou, em conversa no programa “Goucha” (TVI), que continua a falar todos os dias com a filha mais nova. “Ali por volta das 22h acendo a minha vela e falo com ela”, partilhou, referindo que continua a visitar o cemitério onde está a filha, em Lisboa.

O intérprete adiantou que, antes de cada espetáculo, fala também com Sara Carreira. “Em palco consigo ser feliz. O público, a música, tem uma magia especial e isso ajuda-me muito”, acrescentou.