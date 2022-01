Tony Carreira fica em lágrimas durante concerto: “Obrigado, Elvas!”

Tony Carreira ficou em lágrimas durante um concerto em Elvas depois de agradecer ao público o apoio que tem recebido na sequência da morte da filha Sara Carreira.

O intérprete, de 57 anos, afirmou, perante a plateia do Coliseu Comendador Rondão Almeida, que tem recebido muito apoio dos seguidores não resistindo à emoção do momento.

No final do espetáculo, o artista recorreu às redes sociais para agradecer a forma como foi recebido. “Foi tão bom reencontrar-vos… Muito obrigado, Elvas! escreveu Tony Carreira na legenda.

Recentemente, a TVI anunciou que assinou um contrato de exclusividade com Tony Carreira. Deste acordo fazem parte vários projetos para a estação privada e a participação do artista em várias ações do canal.

“Este acordo constitui uma enorme mais-valia para a estação e irá permitir-nos concretizar projetos que serão de extrema importância para o canal”, referiu Luís Cunha Velho, CEO da Media Capital, em comunicado.