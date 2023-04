Tony Carreira inicia cruzeiro “35 anos de canções”: “Vai ser uma semana de diversão”

Tony Carreira embarcou neste domingo no cruzeiro que vai celebrar 35 anos de canções. O cantor partilhou as primeiras imagens da viagem.

Todos a bordo: Tony Carreira partilhou na tarde deste domingo as primeiras imagens do cruzeiro de “35 anos de canções”, especialmente vocacionado para os fãs do artista.

“Muito obrigado por terem vindo. Vai ser uma semana inesquecível no Cruzeiro 35 Anos de Canções”, começou por escrever o intérprete nas redes sociais, com uma imagem do MSC Fantasia ainda atracado.

Já no navio, e com Lisboa em pano de fundo, Tony Carreira voltou a dirigir-se aos milhares de seguidores. “Olá a todas e a todos, hoje é dia de embarcar neste cruzeiro fantástico, com este sol fantástico também, com esta vista de Lisboa, vai ser uma semana para toda a gente se divertir”, prometeu o músico.

Recorde-se que a pensão completa a bordo (sete noites) custou 829 euros, mas não contempla os espetáculos de Tony Carreira, que acrescem 50 euros por pessoa.

O cruzeiro passa por Cádis, Barcelona, Málaga e Tânger.

A viagem foi organizada pela agência Abreu e há a hipótese de conviver com Tony Carreira a bordo.