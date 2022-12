Tony Carreira lamenta morte de Claudisabel: “Não há palavras…”

Tony Carreira lamentou na tarde desta segunda-feira a morte da cantora Claudisabel, num acidente de carro, na zona de Alcácer do Sal.

Depois de Emanuel, que esteve com a artista este domingo à tarde, na SIC, foi a vez de Tony Carreira se mostrar consternado com a morte da intérprete de 40 anos, na sequência de um acidente de viação, na A2, na zona de Alcácer do Sal.

“Não há palavras para este dia triste com a partida da Claudisabel que ainda ontem a vi na televisão e hoje já não está entre nós”, começou por escrever Tony Carreira nas redes sociais.

“Mais uma jovem cuja vida a estrada nos roubou. Os meus sentimentos a toda a família e um especial abraço aos pais da Claudisabel”, concluiu o artista.