Tony Carreira: “Obrigado a Portugal inteiro por esta Gala dos Sonhos”

O cantor mostrou-se emocionado na terceira Gala dos Sonhos, organizada pela Associação Sara Carreira: Tony Carreira agradeceu a quem tornou o evento possível.

Depois do Centro Cultural de Belém, há dois anos, e do Campo Pequeno, no ano passado, a Gala dos Sonhos, da Associação Sara Carreira, realiza-se nesta noite na Altice Arena, em Lisboa.

Tony Carreira, músico e pai da jovem artista que morreu num acidente de viação a 5 de dezembro de 2020, falou aos jornalistas antes do espetáculo começar. “Estar aqui é um sentimento misto, estou feliz por estar nesta sala, com tanta gente que está aqui a ajudar, e ao mesmo há algum fosso, mas assim é”, começou por referir o cantor.

“Muito obrigado, sinceramente, do coração, a todos vós por estarem cá e a Portugal inteiro, que nos tem ajudado”, rematou Tony Carreira, sem esconder a emoção.

Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, referiu que esta gala “mostra ao país inteiro a forma como a associação consegue transformar aquilo que é dor maior numa causa que serve um propósito muito digno que é mudar a vida de um conjunto de jovens, de celebrar o seu talento”.

A Gala dos Sonhos, que vai na terceira edição, vai continuar, assegurou o responsável. “Sim, há um conjunto de projetos, as bolsas são para muitos anos, mas vão aparecendo outros jovens e o acompanhamento que se faz deles é também muito bom e muito gratificante”.

A atuação do artista e dos filhos Mickael e David Carreira, era das mais esperadas da noite, mas outros cantores como Syro e Mariana Pacheco, Ivandro, Soraia Ramos, Marco Rodrigues, Maninho, André Sardet, Mariza, Rita Guerra, João Pedro Pais, Virgul e Matias Damásio também eram aguardados com expetativa na Gala dos Sonhos.