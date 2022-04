Tony Carreira recorda a morte da filha: “A música é a minha salvação”

Tony Carreira voltou a recordar a morte da filha, Sara, há quase um ano. O cantor reconheceu que “na dor o refúgio foi o estúdio”.

Tony Carreira esteve na noite desta quinta-feira na TVI e, entre vários assuntos, recordou a morte da filha, Sara, em dezembro do ano passado. “A música é a minha salvação. A minha dor é igual à dos pais que sofreram esta tragédia, mas a música tem algo mágico: o meu refúgio nesta dor foi o estúdio, foi lá que me fechei, muitas vezes para chorar. Mas consegui encontrar uma facilidade naqueles quatro paredes e só ali senti alguma paz”, começou por referir ao jornalista José Alberto Carvalho.

Durante várias semanas, o cantor, de 57 anos, parou na zona do acidente fatal, em Santarém, e conta um episódio comovente vivido com admiradores. “O sítio onde a minha filha sofreu o acidente fatal… durante semanas tinha o hábito de ir lá por uma vela. Punha o carro na berma da estrada – no limite de algum perigo – e um dia passa um camião a apitar. Sigo viagem, saio na área de serviço de Aveiras e ele vai atrás. Pensei ‘isto vai correr mal’, mas era um casal que simplesmente me queria dar um abraço”.

As rotinas diárias mudaram. “Hoje levanto-me às sete e meia da manhã. Antigamente era as 11. Começo a trabalhar e isso ajuda-me bastante. À noite é pior e, ao acordar, sinto-me perdido. Esta quantidade de concertos foi pedida por mim”, referiu o artista, numa alusão aos espetáculos que vão servir de “âncora” ao seu novo disco, “Recomeçar”, e que vão passar por diversos países.

Em Portugal estão confirmadas as datas de Elvas, Guimarães, Porto e Lisboa.