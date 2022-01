Tony Carreira regressa aos palcos em 2020 com nova digressão

Tony Carreira anunciou, esta terça-feira, que vai regressar aos palcos a 14 de março de 2020, com um concerto no Altice Arena, em Lisboa, que marca o arranque da digressão “Estou Aqui”.

Depois de ter colocado uma pausa na carreira musical em outubro do ano passado, o cantor português alertou, em direto no perfil de Facebook, que já está agendado o espetáculo de retorno.

“Como já repararam durante a minha pausa que foi mais de um ano já engordei 15 quilos e penso que se não volto às canções qualquer dia pareço um elefante”, disse, em jeito de brincadeira, o intérprete.

Durante o período em que esteve parado, o artista foi abordado diversas vezes na rua por admiradores que queriam o seu regresso. “Estou aqui para dizer às pessoas que me apetece novamente fazer canções e que me apetece estar em palco”, afirmou.

Tony Carreira aproveitou ainda este tempo parado para estar com a família. “Era muito importante para mim estar presente na vida dos meus pais, de os ver com mais frequência, e na vida dos meus filhos”, contou.

Lembre-se que após o anúncio da sua pausa, o cantor lançou uma biografia realizado por Jorge Pelicano no cinema, que se tornou o documentário português mais visto de sempre, segundo os números do Instituto do Cinema e do Audiovisual divulgados pela distribuidora de cinema NOS Audiovisuais.

