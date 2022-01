Tony Carreira revela que está infetado com covid-19

Tony Carreira recorreu às redes sociais, esta terça-feira, 18 de janeiro, para revelar que está testou positivo à covid-19.

A voz de “Um Sonho de Menino” preparava-se para viajar para França, onde iria atuar no Zenith D’Orleans, Orleães e no L’Olympia, de Paris, no dia 21 e 22 de janeiro. O músico gravou um vídeo onde explica que os concertos serão cancelados: “Infelizmente, contraí covid-19 e estou infetado. Soube isso agora, há minutos. Lamentavelmente não poderei dar esses dois concertos”.

O músico aproveitou ainda para pedir desculpa a todas as pessoas que já têm o bilhete comprado há dois anos.

Recorde-se que, recentemente, o músico foi a Fátima em peregrinação com Fátima Lopes. “Sempre tive muita fé na Nossa Senhora de Fátima mas nunca fui como peregrino. A minha querida amiga Fátima Lopes, que tem o coração do tamanho do mundo, ajudou-me muito nesta viagem. Eternamente grato”, escreveu.