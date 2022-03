Tony Carreira sobre novo álbum: “Precisava de um tempo para me afastar”

Tony Carreira admitiu, esta terça-feira, 7 de dezembro, que teve de se afastar das luzes da ribalta para voltar a sentir saudades de subir ao palco.

Depois de ter enfrentado a morte da sua filha Sara Carreira, a 5 de dezembro do ano passado, o artista acabou por se afastar da indústria musical para um período de descanso e luto.

Agora, de regresso e com um novo álbum, “Recomeçar”, o cantor admitiu que já estava com saudades de estar em palco. “Precisava de um tempo para me afastar, afastei-me e rapidamente senti saudades dos palcos”, afirmou, no vídeo de promoção do novo trabalho.

“Recomeçar” será apresentado num espetáculo que fica disponível a 8 de dezembro na “SAPO e na televisão, na TV do MEO”.

O artista revoltou-se, recentemente, contra a Justiça em Portugal por não ter obtido respostas conclusivas sobre o trágico acidente que vitimou Sara Carreira. “Enquanto pai estou há um ano sem saber o que aconteceu”, afirmou.

“A ser verdade que a comunicação social tem acesso a mais detalhes do que eu enquanto pai, então fica a nu que a Justiça portuguesa está doente e dá cada vez mais motivos a todos os que não acreditam nela”, prosseguiu.

Mickael e David, irmãos de Sara, apoiaram o “ataque” do pai. “Só gostaria de ter respostas”, escreveu David Carreira.