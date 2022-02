Tony Carreira volta aos palcos: “A Sara está aqui connosco”

Tony Carreira voltou na noite desta sexta feira aos palcos, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, três anos depois a última atuação e após a morte da filha, Sara, em dezembro do ano passado.

“Obrigado as pessoas que estão aqui esta noite e aos dez milhões de portugueses… não tenho mais palavras!” começou por referir Tony Carreira às 400 pessoas presentes.

“Vou falar o menos possível para que isto acabe bem… a vida deu me o melhor e o pior. Mas a morte não destrói o amor! Quero acreditar que a minha filha está connosco!” disse o cantor, sem segurar a emoção.

Recorde-se que, após a morte de Sara, Tony Carreira refugiou-se no Algarve. Admitiu, em entrevista a Manuel Luís Goucha, que começou a beber e a ficar conflituoso. Há poucas semanas foi mesmo internado depois de ter tido um enfarte.