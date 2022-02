Tony Carreira volta aos palcos e reúne amigos e famosos

Tony Carreira voltou esta noite aos palcos, depois da morte da filha, Sara e do enfarte sofrido há poucas semanas.

Um regresso muito saudado no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, com 400 pessoas a ocuparem 40 por cento da sala de espetáculos, o permitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).