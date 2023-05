Toy é o grande vencedor de “Taskmaster”: “Obrigada pela cumplicidade”

Toy foi o “grande vencedor” da segunda temporada do “Taskmaster”, transmitido pela RTP. O programa já foi renovado para uma terceira temporada.

A segunda temporada do programa “Taskmaster”, transmitido pela RTP, chegou ao fim e Toy sagrou-se, novamente, campeão.

“Obrigado pela cumplicidade, pelos momentos divertidos, e pelos laços de amizade fortalecidos”, escreveu o cantor numa publicação feita através das redes sociais.

Também no Instagram oficial do programa é possível ler uma mensagem sobre o “grande vencedor”: “O Toy, o grande vencedor! Foram oito episódios de grandes gargalhadas e muitas lágrimas de tanto rir, chega assim o fim da segunda temporada e a hora de nos despedirmos deste elenco maravilhoso, que se entregou com tudo desde o primeiro episódio da primeira temporada! Inês, Gilmário, Jessica e Toy vocês são o Taskmaster”.

Recorde-se que, apesar da segunda temporada ter terminado, “Taskmaster” já foi renovado para uma terceira temporada. A influenciadora Madalena Abecasis foi apontada, pela revista “TV Guia”, como possível concorrente.