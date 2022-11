Toy estreia-se nas dobragens no cinema ao lado de Diogo Morgado e Sara Prata

“O Incrível Maurice”, a história de um gato de rua matreiro e de um bando de ratos educados, estreia-se este Natal, com as vozes de Diogo Morgado, Sara Prata e Toy.

O filme de animação é uma adaptação de um dos romances infantis mais populares do escritor inglês Terry Pratchett e chega a 29 de dezembro ao grande ecrã. Esta é a estreia de Toy nas dobragens de um filme de animação.

O cantor português empresta a voz a “Bronzeado”, o líder dos ratos amigos de “Maurice”, interpretado por Diogo Morgado, ao lado da atriz Sara Prata, que assume o papel de “Malícia”.

No filme de animação há ratos em todo o lado, na caixa do pão, a dançar em cima das mesas, a roubar tartes e debaixo do nariz da cozinheira. Só com um bom flautista os ratos se vão embora. E é aqui que entra “Maurice”, um gato cheio de lábia, com o esquema perfeito para fazer dinheiro…