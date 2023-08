Tragédia na estrada: Equipa de Carolina Deslandes envolvida em acidente mortal

Carolina Deslandes recorreu às redes sociais para emitir um comunicado. A equipa da cantora envolveu-se num acidente rodoviário, que resultou numa morte.

Carolina Deslandes recorreu às redes sociais para publicar um comunicado, no qual conta que a equipa envolveu-se num acidente rodoviário, resultando em três feridos do staff e um morto. O óbito foi um dos ocupantes do outro veículo.

“No decorrer de um acidente, três elementos da nossa equipa estão feridos. Pedimos que respeitem a privacidade e o momento que as famílias estão a atravessar, bem como toda a nossa estrutura que é família há tantos anos”, escreveu.

“Será a única vez que vamos falar sobre este assunto. Queremos desde já, prestar as nossas condolências à outra família envolvida no acidente. Obrigada pela preocupação e pelo amor”, acrescentou.

“Peço também que não façam mais perguntas sobre nada. Estamos a fazer o possível para cumprir com os nossos deveres profissionais, não sendo essa a nossa primeira prioridade”, rematou, sem fornecer qualquer informação acerca do local do acidente.