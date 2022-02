Tragédia no Brasil: cantor Juliano Cezar morre durante concerto

O Brasil acordou em choque no primeiro dia do ano: o cantor Juliano Cezar não resistiu a uma paragem cardíaca fulminante durante um concerto.

Juliano Cezar atuava esta terça-feira, dia 31, para milhares de pessoas num concerto do Paraná, no Brasil, quando foi vítima de uma paragem cardíaca.

A assessoria de Imprensa do artista não demorou em emitir um comunicado sentido. “Com profundo pesar, a Explosion Music informa o falecimento cantor Juliano Cezar. Juliano Cezar teve uma parada cardiorrespiratória enquanto se apresentava em um show em Uniflor, interior do Paraná”.

O velório do artista será realizado na cidade natal do cantor, em Passos, Minas Gerais.

O Brasil perde, assim, um dos seus músicos sertanejos mais conhecidos, que tinha 59 anos.