“Trair e Coçar é só começar”: Peça regressa para uma nova temporada

“Trair e Coçar é só começar” vai passar pelo Auditório dos Oceanos, no Casino de Lisboa, e pelo Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Um sucesso sem precedentes. A peça de teatro “Trair e Coçar é só começar” foi a mais vista de sempre no Brasil e prepara-se para alcançar audiências históricas em Portugal. Com a saída de Matilde Breyner e Isabela Valadeiro, Marta Andrino e Rosa Bela juntam-se ao elenco.

Com texto original de Marcos Caruso e encenação de Miguel Thiré, “Trair e Coçar é só começar” vai estar em cena no Auditório dos Oceanos, no Casino de Lisboa, de quarta a domingo a partir de 5 de outubro. Depois seguirá para o Porto, onde encherá a sala do Teatro Sá da Bandeira a partir de 25 de janeiro.

A comédia baseia-se em “Palmira” que, numa série de divertidos mal-entendidos, “leva os seus patrões a pensarem que estão a ser alvo de infidelidades”, lê-se em comunicado. Palmira acaba por conseguir “virar de cabeça para baixo a vida de três casais e instaurar a dúvida entre todos”.